Pari opportunità: Mattarella ad Ateneo Padova, 'bene tanti interventi femminili' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Registro con soddisfazione negli interventi una netta prevalenza femminile, è un bel segnale in questo anniversario". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'800/mo anniversario dell'Università di Padova.

