Palermo-V Entella | verso il ritorno | domani mister Baldini in conferenza stampa

Advertising

Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO LUPERINIIIIIII!!!!!!!!! V. ENTELLA 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile ??… - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO BRUNORIIIIIII!!!!! V. ENTELLA 0 - PALERMO 2 ?? #siamoaquile ?? #EntPal… - Palermofficial : Ai quarti di finale incontreremo la @V_Entella ???? ?? Andata a Chiavari martedì 17 maggio - ritorno al Barbera sa… - ILOVEPACALCIO : Playoff serie C Palermo-Virtus Entella: le previsioni meteo - Ilovepalermocalcio - sportli26181512 : Sold out vicino per Palermo-Virtus Entella: 26.000 i biglietti venduti -

1' DI LETTURA- Entusiamo alle stelle,continua a sognare e non vuole smettere di farlo. La vittoria esterna ottenuta dai rosanero sul campo della Virtus, per 2 - 1 pone la formazione di Baldini in una posizione favorevole ...La vittoria in trasferta di martedì sera in casa dell'ha dato la spinta decisiva ai tifosi del. Ma era già nell'aria che per la seconda partita interna di questi spareggi promozione il popolo rosanero avrebbe nuovamente invaso il Barbera .Il tecnico del Palermo interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno contro la Virtus Entella ...L'ondata di entusiasmo attorno al Palermo ha qualcosa di semplicemente incredibile. Nella giornata di ieri, sono stati polverizzati quasi tutti i biglietti disponibili per la partita di sabato sera co ...