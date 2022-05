OZ Racing - I nuovi cerchi Magnesium Limited Edition (Di giovedì 19 maggio 2022) La OZ Racing ha presentato una nuova gamma di prodotti per utilizzo sportivo. Si tratta dei cerchi di lega Magnesium Limited Edition, disponibili in due diverse varianti e sviluppati grazie alla esperienza acquisita nel mondo delle competizioni. Stradale e da competizione in serie limitata. I clienti potranno scegliere tra i prodotti Superturismo Magnesio e le Ultimate Magnesio. Il primo è riservato alle auto da competizione ed è realizzato in magnesio fuso, mentre il secondo in magnesio forgiato è dedicato all'uso su strada. Entrambi puntano alla leggerezza estrema senza sacrificare la resistenza: il magnesio ha infatti un peso specifico di un sesto rispetto all'acciaio e di un terzo rispetto al titanio. Su misura per Porsche GT2 RS e GT3 RS. Per la versione stradale Ultimate Magnesio sono state ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 19 maggio 2022) La OZha presentato una nuova gamma di prodotti per utilizzo sportivo. Si tratta deidi lega, disponibili in due diverse varianti e sviluppati grazie alla esperienza acquisita nel mondo delle competizioni. Stradale e da competizione in serie limitata. I clienti potranno scegliere tra i prodotti Superturismo Magnesio e le Ultimate Magnesio. Il primo è riservato alle auto da competizione ed è realizzato in magnesio fuso, mentre il secondo in magnesio forgiato è dedicato all'uso su strada. Entrambi puntano alla leggerezza estrema senza sacrificare la resistenza: il magnesio ha infatti un peso specifico di un sesto rispetto all'acciaio e di un terzo rispetto al titanio. Su misura per Porsche GT2 RS e GT3 RS. Per la versione stradale Ultimate Magnesio sono state ...

Quattroruote I nuovi cerchi Magnesium Limited Edition La OZ Racing ha presentato una nuova gamma di prodotti per utilizzo sportivo. Si tratta dei cerchi di lega Magnesium Limited Edition, disponibili in due diverse varianti e sviluppati grazie alla esper ... Nuovi aggiornamenti su Test Drive Unlimited Solar Crown Gli sviluppatori di KT Racing hanno portato nuovi aggiornamenti su Test Drive Unlimited Solar Crown tramite un lungo post su Steam. Riassumendo, ci sono alcuni punti interessanti. Più tempo per ...