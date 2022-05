Ovuli di droga nell’intestino | così la cocaina dall’Africa a Malpensa | VIDEO

Advertising

flaviotiravento : RT @TgrRai: Bloccato traffico internazionale di droga Africa-Europa con base logistica a Torino: sequestrati 3 chili di cocaina, arrestato… - TgrRai : Bloccato traffico internazionale di droga Africa-Europa con base logistica a Torino: sequestrati 3 chili di cocaina… - anteprima24 : ** Sorpresi in auto con ovuli di eroina: arriva la condanna per due sanniti ** -

di cocaina, confezionata in 92nascosti nelle cavità addominali. I successivi accertamenti ...in possesso di oltre 530 grammi di cocaina e di ricostruire altre due importazioni illecite di...... confezionata in 92occultati nelle cavità addominali . Le successive indagini, svolte sotto ...in possesso di oltre 530 grammi di cocaina e di ricostruire altre due importazioni illecite di...La Guardia di Finanza ha eseguito 2 arresti di persone che nascondevano ovuli di droga nell'intestino per importarla dall'Africa all'Italia ...I finanzieri del comando provinciale di Varese hanno eseguito due arresti e due fermi di polizia giudiziaria nonché hanno sequestrato 3 chilogrammi di cocaina ...