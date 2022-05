“Otan olutta”, ecco la birra finlandese che “celebra” l’ingresso nella Nato (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag – In Finlandia c’è la birra della Nato. Per meglio dire, la birra che celebra l’ormai sempre più vicino ingresso nell’Alleanza Atlantica, come riporta l’Agi. La Finlandia “celebra” la Nato con la birra Tutto parte dal birrificio finlandese Olaf Brewing, che annuncia sui social network la produzione di una nuova birra per “celebrare” l’ingresso della Finlandia nella Nato: “La Finlandia indipendente sta per prendere una decisione indipendente. Celebriamo questo producendo una nuova birra”. La lattina è bianca e azzurra. Sopra, il disegno di un guerriero in armatura con in mano un boccale. I gradi sono 5,3, e il nome è “Otan ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag – In Finlandia c’è ladella. Per meglio dire, lachel’ormai sempre più vicino ingresso nell’Alleanza Atlantica, come riporta l’Agi. La Finlandia “” lacon laTutto parte dal birrificioOlaf Brewing, che annuncia sui social network la produzione di una nuovaper “re”della Finlandia: “La Finlandia indipendente sta per prendere una decisione indipendente. Celebriamo questo producendo una nuova”. La lattina è bianca e azzurra. Sopra, il disegno di un guerriero in armatura con in mano un boccale. I gradi sono 5,3, e il nome è “...

