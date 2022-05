Osvaldo Ranica | “La Fondazione della Comunità Bergamasca? Vicina | trasparente | attenta”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 maggio 2022) Bergamo. Sabato 21 maggio la‘apre le porte’sua nuova sede in centro città, in via Crispi. Questa è l’occasione per incontrare il presidentein un’intervista a tutto campo che spazia dalla strategia erogativaprincipalefilantropicanostra città – quasi 13 milioni e mezzo saranno investiti sul territorio nel 2022 per iniziative di promozione sociale, culturale e ambientale – a DigEducati, il progetto di alfabetizzazione digitale che mira a ridurre il divario digitale dei giovani bergamaschi (dai 6 ai 13 anni), fino alla straordinaria raccolta fondi ‘Un aiuto per l’Ucraina’ avviata – con Caritas diocesana e i principali soggetti del ...