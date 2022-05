Ostia celebra la Giornata della Legalità e ricorda Falcone a 30 anni dalla strage di Capaci

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 19 maggio 2022)– “Il 23 maggio sila, istituita nella ricorrenza dell’attentato di mafia in cui, 30fa, persero la vita il giudice Giov, la moglie Francesca Morvillo e tre uominiscorta. Lunedì prossimo, alle 10:30, verrà piantato un alberello di ulivo nel giardinoSala Azzurra del X Municipio, come simbolo di pace in ricordodi, alla presenza del Presidente Mario Falconi. Inoltre, la Commissione Scuola-Cultura-e Trasparenza, insieme all’Associazione “FAI AntiusuraVolare APS”, ha organizzato un evento per discutere di lotta all’usura e alla ...