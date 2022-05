Ospina può lasciare il Napoli, Giuntoli ha già individuato il sostituto! (Di giovedì 19 maggio 2022) Carlo Ancelotti e David Ospina, un rapporto destinato a non finire. Il fatto che il Napoli possa il prossimo anno decisamente puntare su Meret e cercare di portare Carnesecchi della Cremonese all’ombra del Vesuvio ha fatto vacillare le posizioni del portiere ex Arsenal su un suo possibile addio agli azzurri. Ospina Real Madrid NapoliSecondo quanto riportato da AS, l’allenatore italiano del Real Madrid avrebbe chiesto il nazionale colombiano per fare il secondo di Thibaut Courtois. Il contratto del portiere classe 1988 scade a giugno con il Napoli, e attualmente non ha intenzione di rinnovarlo. Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Carlo Ancelotti e David, un rapporto destinato a non finire. Il fatto che ilpossa il prossimo anno decisamente puntare su Meret e cercare di portare Carnesecchi della Cremonese all’ombra del Vesuvio ha fatto vacillare le posizioni del portiere ex Arsenal su un suo possibile addio agli azzurri.Real MadridSecondo quanto riportato da AS, l’allenatore italiano del Real Madrid avrebbe chiesto il nazionale colombiano per fare il secondo di Thibaut Courtois. Il contratto del portiere classe 1988 scade a giugno con il, e attualmente non ha intenzione di rinnovarlo.

Advertising

Nicpigna1 : RT @ansacalciosport: Ancelotti punta su Ospina come secondo di Courtois. Il portiere colombiano del Napoli può finire al Real Madrid | #ANS… - ansacalciosport : Ancelotti punta su Ospina come secondo di Courtois. Il portiere colombiano del Napoli può finire al Real Madrid |… - nelpercorso : Michele Casatiello oggi: il napoli non può puntare su meret, ospina va rinnovato per spalletti Michele Casatiello… - infoitsport : CorSport - Ospina apre al rinnovo con il Napoli: agenti in arrivo in città, si può chiudere già in settimana - infoitsport : Ospina apre al rinnovo col Napoli, agenti in arrivo in città. Si può chiudere in questa settimana -