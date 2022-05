Ospina o Meret? Spalletti non ha dubbi per un motivo! (Di giovedì 19 maggio 2022) Permane ancora il dubbio in casa Napoli su chi selezionare come portiere del futuro. In campo nel corso di questa stagione il tecnico Luciano Spalletti ha più volte preferito David Ospina a Alex Meret, che è stato schierato poche volte da titolare. FOTO: Getty Images, Ospina Per il rinnovo spetta però alla società decidere su chi puntare, anche se l’allenatore ha chiarito la propria preferenza. È il colombiano una delle richieste di Spalletti per l’anno prossimo, così come Koulibaly, per ripartire dalla difesa più solida del campionato. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Ospina sia preferito a Meret per la possibilità che da alla squadra di sviluppare il gioco dal basso. Nella prossima settimana ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 19 maggio 2022) Permane ancora ilo in casa Napoli su chi selezionare come portiere del futuro. In campo nel corso di questa stagione il tecnico Lucianoha più volte preferito Davida Alex, che è stato schierato poche volte da titolare. FOTO: Getty Images,Per il rinnovo spetta però alla società decidere su chi puntare, anche se l’allenatore ha chiarito la propria preferenza. È il colombiano una delle richieste diper l’anno prossimo, così come Koulibaly, per ripartire dalla difesa più solida del campionato. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea comesia preferito aper la possibilità che da alla squadra di sviluppare il gioco dal basso. Nella prossima settimana ...

