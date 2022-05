Osimhen | Santacroce | “La sua presenza ha rovinato il gioco del Napoli | ma il suo apporto è stato indiscutibile”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 19 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex difensore del, Fabiano. Sulle contestazioni “Io ho vissuto una contestazione grossa, precisamente dopo una sconfitta contro la Roma in un momento in cui stavamo andando male. Non è semplice, assolutamente, bisogna avere carattere e il gruppo deve essere forte.” Su“Lui fa dei movimenti tutti suoi che danno grandi problemi alle difese avversarie. Parliamo di un calciatore che ama molto attaccare la profondità e non è uno di quelli a cui il, da un punto di vista tattico, è abituato. Secondo me la suaha parzialmenteil calcio del, ma il suo ...