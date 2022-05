Omicidio di Alice | i medici dell’Asl | “Alberto era ostile alle cure psichiatriche”

Advertising

EliAl73 : Il mio pezzo su #visto di questa settimana sull’omicidio di Alice, uccisa in strada con diciassette coltellate, per… - alice_cosm : RT @GassmanGassmann: Gravissimo in Israele, uccisa con un colpo alla testa da soldati Israeliani la giornalista #ShireenAbuAkleh L’uccisio… - alice_cosm : RT @gadlernertweet: L'omicidio della giornalista di @AlJazeera #ShireenAbuAkleh è solo uno dei tanti delitti di cui si macchia la democrazi… - leone_alice : RT @gadlernertweet: L'omicidio della giornalista di @AlJazeera #ShireenAbuAkleh è solo uno dei tanti delitti di cui si macchia la democrazi… - Valedance11 : RT @LeParoleRai3: Riflettendo sull’omicidio di Alice Scagni, @GianricoCarof ci porta la parola #dilemmi: si dovrebbe ridefinire un impiant… -

Genova24.it

Genova " I medici e gli operatori del centro di salute mentale dell'Asl 3 della Fiumara, sentiti dalla Procura come persone informate dei fatti nell'indagine sull'diScagni, la donna di 34 anni uccisa dal fratello a Quinto la sera del Primo Maggio, hanno espresso i loro dubbi sulla possibilità che l'omicida, Alberto Scagni, 42 anni, in carcere ...... Matteo Pasi, presidente di Associazione Pereira, Carlo Garavini eCasadei, referenti ... Nel 1993, ad un anno dalla strage seguita pochi mesi dopo dall'di Paolo Borsellino, a Russi fu ... Omicidio Alice Scagni, Alberto non voleva andare al centro di salute mentale Il giorno prima dell’omicidio di Alice, colpita sotto casa con venti coltellate, si era introdotto di nascosto nell’abitazione dei suoi parenti e Antonella Zarri, quando lo aveva scoperto, aveva ...Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto con una nuova puntata, che si occuperà ancora di Andreea Alice Rabciuc e della scomparsa di Sonia Marra. Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento c ...