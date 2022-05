Obbligo pannelli solari UE: cosa significa e cosa prevede il programma RePowerEu (Di giovedì 19 maggio 2022) ideato per realizzare l’indipendenza energetica dalla Russia? Obbligo pannelli solari UE: l’annuncio di Ursula von der Leyen La Commissione europea ha presentato il cosiddetto piano energetico RePowerUE. I punti fondamentali del programma che ha come obiettivo quello di accelerare la fine della dipendenza energetica dell’Unione Europea dalla Russia e dai carburanti fossili più in generale possono essere riassunti nel seguente modo: Risparmio energetico; Diversificazione degli approvvigionamenti; Accelerazione della transizione verso le fonti rinnovabili. In questo contesto, si inseriscono misure ambiziose che riguardano il ricorso alle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica come, ad esempio, la decisione di introdurre in modo graduale l’Obbligo di installare pannelli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 19 maggio 2022) ideato per realizzare l’indipendenza energetica dalla Russia?UE: l’annuncio di Ursula von der Leyen La Commissione europea ha presentato il cosiddetto piano energetico RePowerUE. I punti fondamentali delche ha come obiettivo quello di accelerare la fine della dipendenza energetica dell’Unione Europea dalla Russia e dai carburanti fossili più in generale possono essere riassunti nel seguente modo: Risparmio energetico; Diversificazione degli approvvigionamenti; Accelerazione della transizione verso le fonti rinnovabili. In questo contesto, si inseriscono misure ambiziose che riguardano il ricorso alle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica come, ad esempio, la decisione di introdurre in modo graduale l’di installare...

