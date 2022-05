Nuovo virus: “ci sono già 20 casi”. Il terrificante allarme dell’Oms scatena il panico (Di giovedì 19 maggio 2022) È allarme per un Nuovo virus in circolazione in Europa. Al momento, come riportano alcune fonti, ci sarebbero già 20 casi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è al lavoro per fermare l’ondata di questo Nuovo virus. Dopo la pandemia di Covid-19, ancora in atto in Europa e nel mondo, la Terra potrebbe essere colpita da un Nuovo e temutissimo virus. (Continua dopo la foto…) Nuovo virus, ci sarebbero già 20 casi Un Nuovo virus potrebbe mettere a repentaglio l’Europa e il mondo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta controllando piccoli focolai segnalati nel Regno Unito, Spagna e Portogallo. Nel Regno Unito sono stati segnalati circa sette ... Leggi su tvzap (Di giovedì 19 maggio 2022) Èper unin circolazione in Europa. Al momento, come riportano alcune fonti, ci sarebbero già 20. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è al lavoro per fermare l’ondata di questo. Dopo la pandemia di Covid-19, ancora in atto in Europa e nel mondo, la Terra potrebbe essere colpita da une temutissimo. (Continua dopo la foto…), ci sarebbero già 20Unpotrebbe mettere a repentaglio l’Europa e il mondo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta controllando piccoli focolai segnalati nel Regno Unito, Spagna e Portogallo. Nel Regno Unitostati segnalati circa sette ...

