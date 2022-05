Nuovo nome per la difesa: il Napoli punta un giocatore del Genoa! (Di giovedì 19 maggio 2022) Ottima stagione per la difesa del Napoli che con soli 31 gol subiti è la migliore del campionato (in parità con il Milan, con un gol in meno dell’Inter). Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui, con l’apporto di Juan Jesus, hanno fatto buona guardia nel corso di quest’anno, ma non è detto che tutti resteranno per il prossimo anno. Ancora da valutare, infatti, vi sono le situazioni di Koulibaly e Ospina in scadenza di contratto, con il primo corteggiato dal Barcellona e il secondo in ballottaggio con Meret. FOTO: Getty Images, Ostigard Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe puntare anche su Leo Skiri Østigård, difensore classe ’99 del Genoa. La fase di perlustrazione è stata avviata, ma per le trattative non c’è ancora nulla di definito. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 19 maggio 2022) Ottima stagione per ladelche con soli 31 gol subiti è la migliore del campionato (in parità con il Milan, con un gol in meno dell’Inter). Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui, con l’apporto di Juan Jesus, hanno fatto buona guardia nel corso di quest’anno, ma non è detto che tutti resteranno per il prossimo anno. Ancora da valutare, infatti, vi sono le situazioni di Koulibaly e Ospina in scadenza di contratto, con il primo corteggiato dal Barcellona e il secondo in ballottaggio con Meret. FOTO: Getty Images, Ostigard Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ilpotrebbere anche su Leo Skiri Østigård, difensore classe ’99 del Genoa. La fase di perlustrazione è stata avviata, ma per le trattative non c’è ancora nulla di definito.

