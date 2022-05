Nuovo Green Bond Hera a 7 anni: rendimento da capogiro rispetto alle sostenibili emesse 7 mesi fa (Di giovedì 19 maggio 2022) La multiutility bolognese Hera conferma di essere molto attenta alla finanza sostenibile e, ad appena 7 mesi dall’emissioni di obbligazioni sostenibili a 12 anni, è tornata nuovamente sul mercato obbligazionario collocando un Nuovo Green Bond questa volta a scadenza breve (7 anni la durata delle nuove obbligazioni verdi). La nuova emissione era molto attesa non solo dagli investitori ma anche dagli analisti dei mercati obbligazionari. Motivo dell’interesse non tanto le caratteristiche del Nuovo Bond quando il rendimento che esso avrebbe offerto. Sette mesi di distanza non sono niente in tempi normali, ma diventano un’eternità se in questi sette mesi è scoppiata una ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 19 maggio 2022) La multiutility bologneseconferma di essere molto attenta alla finanza sostenibile e, ad appena 7dall’emissioni di obbligazionia 12, è tornata nuovamente sul mercato obbligazionario collocando unquesta volta a scadenza breve (7la durata delle nuove obbligazioni verdi). La nuova emissione era molto attesa non solo dagli investitori ma anche dagli analisti dei mercati obbligazionari. Motivo dell’interesse non tanto le caratteristiche delquando ilche esso avrebbe offerto. Settedi distanza non sono niente in tempi normali, ma diventano un’eternità se in questi setteè scoppiata una ...

