Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili – settimo giorno

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 19 maggio 2022) Preghiamo questa grande, amata in tutto il mondo, per aver concesso grazie in situazioni davvero intricate e impensabili da risolvere, umanamente parlando.da Cascia, ha vissuto due vocazioni, prima di moglie e madre e poi dopo essere rimasta solo al mondo, la chiamata alla vita consacrata. Entrambe sono state da lei realizzate L'articolo proviene da La Luce di Maria.