Non vuole controlli durante il colloquio coi familiari: detenuto manda all'ospedale un agente (Di giovedì 19 maggio 2022) ANCONA - Picchia un agente di polizia penitenziaria solo perché infastidito dalla sua presenza durante il video colloquio con i familiari. Martedì pomeriggio si sono consumate nuove scene di violenza ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 19 maggio 2022) ANCONA - Picchia undi polizia penitenziaria solo perché infastidito dalla sua presenzail videocon i. Martedì pomeriggio si sono consumate nuove scene di violenza ...

Advertising

GiovaQuez : Sanna Marin: 'Il contesto della sicurezza europea è cambiato, la Russia non rispetta i principi fondamentali e vuol… - Giorgiolaporta : Un genitore che non vuole mandare a scuola il figlio di 6 anni a sentire il Gesù Cristo coi tacchi a spillo che par… - HuffPostItalia : Gli eroi dell'Azovstal sono nelle mani di Putin e non si sa che fine faranno. La Duma vuole processarli - paolochiariello : #Juorno #Biden non vuole dare all'Ucraina armi per attaccare la #Russia - messaggidivita : RT @DamianoOppici: 'Mi son detto: 'Batacchi, qua ci vuole il buio perché alla luce con questa non ce la fai neanche te!'' -