“Non siamo stati noi a interrompere il processo negoziale, sono stati gli ucraini a metterlo in pausa”, rimarca Mosca. Da Kiev nessuna nuova (Di giovedì 19 maggio 2022) “Non siamo stati noi a interrompere il processo negoziale, ma sono stati i nostri partner ucraini a metterlo in pausa. Non appena si diranno disponibili a tornare al tavolo dei negoziati, ovviamente risponderemo affermativamente. La cosa principale è che ci sia qualcosa di cui discutere“. Dunque, per la seconda volta in nemmeno 5 giorni, attraverso Andrei Rudenko, il suo vice ministro degli Esteri, Mosca è nuovamente tornata a ribadire la propria disponibilità a sedersi nuovamente al tavolo dei negoziati con l’Ucraina, anche se sempre nei giorni scorsi Kiev aveva affermato di essi presa “una tregua” rispetto ad un ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) “Nonnoi ail, mai nostri partnerin. Non appena si diranno disponibili a tornare al tavolo dei negoziati, ovviamente risponderemo affermativamente. La cosa principale è che ci sia qualcosa di cui discutere“. Dunque, per la seconda volta in nemmeno 5 giorni, attraverso Andrei Rudenko, il suo vice ministro degli Esteri,mente tornata a ribadire la propria disponibilità a sedersimente al tavolo dei negoziati con l’Ucraina, anche se sempre nei giorni scorsiaveva affermato di essi presa “una tregua” rispetto ad un ...

