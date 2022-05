“Non mi sento bene da sabato”, allarme Covid per una leggenda della musica italiana: fan in ansia (Di giovedì 19 maggio 2022) Una delle leggende della nostra musica ha contratto il Covid. Sulle sue pagine social ha comunicato il suo stato di salute: le sue parole. Il Covid torna a colpire una leggenda della musica italiana. Infatti sui social la cantante ha comunicato di aver contratto il virus e di non sentirsi bene dalla giornata di sabato. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Una delle leggendenostraha contratto il. Sulle sue pagine social ha comunicato il suo stato di salute: le sue parole. Iltorna a colpire una. Infatti sui social la cantante ha comunicato di aver contratto il virus e di non sentirsidalla giornata di. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

La7tv : #dimartedi La giornalista russa Tatiana Kukhareva: 'La Russia è rimasta nei suoi confini...', in studio scoppiano a… - elio_vito : “Io voglio che l’Italia non esca dal Patto Atlantico «anche» per questo, e non solo perché la nostra uscita sconvol… - Guillaumemp : #Donnarumma (AFP) : 'L'errore con il #Real ? Il gol non era valido. Se mi sento colpevole ? No, per niente. Sappiam… - jxwishtuna : Non mi manca niente eppure mi sento vuota?? - theredmask2019 : RT @Alessia04789851: Il volersi bene si costruisce.. L'amore non ha tempo.. È dire 'ti sento', è un abbraccio, è un bacio.. Mantenersi, ten… -