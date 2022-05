“Non era stanchezza | sto male” | Laura Pausini rompe il silenzio dopo il malore all’Eurovision

Advertising

_Nico_Piro_ : Il tempo passa, un anno scolastico è andato perso ma le ragazze afghane non si arrendono. Si aprono scuole segrete.… - borghi_claudio : Oggi ho incontrato un economista che era a Roma e voleva incontrarmi. La prima cosa che mi ha detto è 'ma che ci fa… - meb : Il prof. #Orsini ha detto che suo nonno era felice ai tempi del fascismo. Mio nonno era prigioniero in un campo di… - giobeic : @polissolisrotis @stephsmarie Più che altro i bambini “negativi” sono delle zecche. L’anno scorso mia nipote che è… - opiumissus : @RoysRobbs Nel mio caso è diverso, perché per chi era promosso si finiva a fine maggio, mentre gli altri avevano la… -

... ho capito cheuna straordinaria possibilità in più per far arrivare la mia musica esattamente come la penso, farla suonare a 360 gradi intorno a chi la ascolta.escludo, nel prossimo futuro, ...riesce, però, ancora a far finta che il tradimentoci sia stato e dice allo Spencer che ha ... La donna continua a ripetere a Finn di quanto si senta fortunata per avere accanto un uomo che...«Viverci è come avere sempre una febbre violenta: una febbre data dalla città», racconta la sinologa Viola Di Grado che nella metropoli cinese, prigioniera di un durissimo lockdown, ha ambientato il n ...Domenica il dibattito nel partito socialdemocratico, primo alle urne dal 1917, dovrebbe sciogliere ogni riserva sull’appoggio alla candidatura. Lunedì il voto in Parlamento. La premier Andersson: «C’è ...