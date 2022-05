Non c'è salute senza salute mentale (Di giovedì 19 maggio 2022) Maggio è il mese dei diritti, del diritto al lavoro e del diritto alla salute mentale. E Rita Ardito, Professore Associato di Psicologia clinica all'Università di Torino, fa qui il punto, criticità e opportunità Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 maggio 2022) Maggio è il mese dei diritti, del diritto al lavoro e del diritto alla. E Rita Ardito, Professore Associato di Psicologia clinica all'Università di Torino, fa qui il punto, criticità e opportunità

Advertising

GuidoDeMartini : ??MASCHERINE: SPERANZA NON VUOLE MOLLARE L’OSSO?? ???? L’Italia col suo grande ministro della salute, fa di tutto per r… - istsupsan : ??????Il diritto a salute e benessere non conosce differenze ??Se affronti un percorso di affermazione di genere non e… - Corriere : Allergie, l’addio alle mascherine ha riacutizzato i sintomi. «Non siamo più abituati» - Maurizi89669463 : RT @itsmeback_: Hanno rubato tutto. Diritti, Liberta', Salute, Futuro. O ci ribelliamo o siamo fottuti. Altre vie soluzionatorie non esisto… - Isonoire : RT @patfreitter: Lo dice la Gismondo, lo dice il resposabile del Centro per la salute globale dell'Iss: non serve vaccinare con un vaccino… -