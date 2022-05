No, «l’Alta Corte spagnola» non ha stabilito che la Covid-19 «è un’arma biologica» (Di giovedì 19 maggio 2022) Il 18 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il giorno precedente da Alessandro Meluzzi, considerato da NewsGuard uno dei principali diffusori di false informazioni sulla Covid-19 in Italia. Nel tweet oggetto della segnalazione si legge: «La Spagna è ora il nono Paese ad aver portato in tribunale il suo ministro della Salute e ha vinto contro il Covid-19. l’Alta Corte spagnola ha stabilito che il Covid-19 non era un virus, ma un’arma biologica con brevetto». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, «l’Alta Corte» (ovvero la Corte suprema spagnola) non ha ... Leggi su facta.news (Di giovedì 19 maggio 2022) Il 18 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il giorno precedente da Alessandro Meluzzi, considerato da NewsGuard uno dei principali diffusori di false informazioni sulla-19 in Italia. Nel tweet oggetto della segnalazione si legge: «La Spagna è ora il nono Paese ad aver portato in tribunale il suo ministro della Salute e ha vinto contro il-19.hache il-19 non era un virus, macon brevetto». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, «» (ovvero lasuprema) non ha ...

