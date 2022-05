Nicolas ed Edoardo, duro attacco di Eva Henger: “Bullismo contro Mercedesz” (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo anni di litigi, finalmente Eva Henger e Mercedesz hanno chiarito (e di questo ha parlato anche Lucas Peracchi). La showgirl ungherese attualmente si trova in ospedale a causa del brutto incidente avvenuto due settimane fa, ma segue comunque la figlia a L’Isola dei Famosi. Ieri Eva ha invitato tutti i follower a votare per salvare Mercedesz, che è al televoto con Nicolas Vaporidis. In una storia Instagram la Henger però ha parlato addirittura di Bullismo: “Vota Mercedesz, vota contro il Bullismo“. Poco dopo la donna ha cancellato la storia e ne ha caricata una meno problematica: “Votate per Memi“. La Henger ha anche commentato un post del profilo ufficiale de L’Isola dei Famosi, in cui si parla di ... Leggi su biccy (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo anni di litigi, finalmente Evahanno chiarito (e di questo ha parlato anche Lucas Peracchi). La showgirl ungherese attualmente si trova in ospedale a causa del brutto incidente avvenuto due settimane fa, ma segue comunque la figlia a L’Isola dei Famosi. Ieri Eva ha invitato tutti i follower a votare per salvare, che è al televoto conVaporidis. In una storia Instagram laperò ha parlato addirittura di: “Vota, votail“. Poco dopo la donna ha cancellato la storia e ne ha caricata una meno problematica: “Votate per Memi“. Laha anche commentato un post del profilo ufficiale de L’Isola dei Famosi, in cui si parla di ...

