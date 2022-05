Netflix, brutta notizia: “Siamo costretti da esigenze aziendali” (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo la cancellazione di alcuni film e serie tv su Netflix, arriva un’altra brutta notizia: “Siamo costretti da esigenze aziendali”. Nel 2014 Netflix, società operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti a pagamento, ha ampliato la sua produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online. Nel primo trimestre del 2020 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo la cancellazione di alcuni film e serie tv su, arriva un’altra: “da”. Nel 2014, società operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti a pagamento, ha ampliato la sua produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online. Nel primo trimestre del 2020 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

JIMIYSUS : dividere netflix con mio fratello scelta più brutta della mia vita mi escono sempre i film cessi americani che si v… - andromeda_1420 : RT @CloudNineTw: Netflix che fa finta di non capire che gli abbonati non calano per gli account condivisi ma perché producono 40 serie al g… -