Nel calcio Usa le donne avranno lo stesso stipendio degli uomini. Ma quante lotte per la parità salariale (Di giovedì 19 maggio 2022) È ufficiale: le donne della Nazionale di calcio degli Stati Uniti saranno pagate come gli uomini. La notizia era stata rivelata a febbraio, poi martedì 17 maggio è arrivata la conferma. Una giornata storica per il mondo dello sport, ma che deve anche far riflettere sul fatto che per ottenere la parità salariale le donne sono costrette a combattere e lottare a suon di tribunali, cause e sentenze. Dalla Norvegia a Wimbledon, fino agli Usa, nella storia dello sport sono state tante le battaglie delle donne per ottenere pari diritti e pari retribuzione rispetto agli uomini. E la strada da fare è ancora molto lunga. Le calciatrici americane saranno pagate come i calciatori Megan Rapinoe, 36 anni, è capitana sia della società OL Reign FC ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 19 maggio 2022) È ufficiale: ledella Nazionale diStati Uniti saranno pagate come gli. La notizia era stata rivelata a febbraio, poi martedì 17 maggio è arrivata la conferma. Una giornata storica per il mondo dello sport, ma che deve anche far riflettere sul fatto che per ottenere lalesono costrette a combattere e lottare a suon di tribunali, cause e sentenze. Dalla Norvegia a Wimbledon, fino agli Usa, nella storia dello sport sono state tante le battaglie delleper ottenere pari diritti e pari retribuzione rispetto agli. E la strada da fare è ancora molto lunga. Le calciatrici americane saranno pagate come i calciatori Megan Rapinoe, 36 anni, è capitana sia della società OL Reign FC ...

