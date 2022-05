Nastrine senza zucchero fatte in casa | facilissime | leggere e gustose!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 19 maggio 2022)inOggi vi vogliamo proporre una ricetta per preparare inle mitiche. Il procedimento è semplice e il risultato strabiliante. Con pochi semplici passi riuscirete a creare qualcosa di unico ed inimitabile. Di seguito troverete l’elenco degli ingredienti e il procedimento da seguire per sfornare questa meraviglia di pasticceria. Vediamo tutti i dettagli.inIngredienti 500 g farina per dolci 170 g latte 13 g lievito di birra fresco 1 uovo intero 1 tuorlo 70 g di stevia 40 g burro ...