Nasce Andrea Pirlo | per tutti semplicemente “Il Maestro” – 19 maggio 1979 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il 19a Flero, il ragazzo che per il calcio mondiale diventerà“Il” Dici “Il” e pensi a lui, in mezzo al campo a dipingere calcio. Lui, naturalmente, è, nato a Flero il 19. Classe a quintali scoperta da Mazzone ai tempi del Brescia, intravista negli anni tra Inter e Reggina, quindi esplosa dal 2001 in poi al Milan, club nel quale resterà per ben per dieci stagioni. In rossonerovince praticamente tutto, compreso uno scudetto, due Champions League e una Coppa Intercontinentale. Ma soprattutto, nel 2006, è tra i principali protagonisti della vittoria azzurra al ...