Nardi-Zapata Miralles: orario e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2022 (Di giovedì 19 maggio 2022) Luca Nardi affronterà lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles nel turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros 2022. Il pesarese sta confermando il suo gran momento di forma anche sui campi di Parigi. Al primo turno è uscito vincitore dalla battaglia contro lo slovacco Martin prima di superare in gran scioltezza il britannico Jubb. Adesso l’asticella si alza veramente tanto. L’iberico, infatti, ha lasciato le briciole rispettivamente all’israeliano Sela e al portoghese Elias. Già da qualche anno a questa parte gioca stabilmente sul circuito maggiore, in cui è riuscito a togliersi anche parecchie soddisfazioni. In questi primi quattro mesi e mezzo di stagione, tuttavia, non sono arrivati i risultati degli anni passati, motivo per cui momentaneamente si trova ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Lucaaffronterà lo spagnolo Bernabenel turno decisivo delledel. Il pesarese sta confermando il suo gran momento di forma anche sui campi di Parigi. Al primo turno è uscito vincitore dalla battaglia contro lo slovacco Martin prima di superare in gran scioltezza il britannico Jubb. Adesso l’asticella si alza veramente tanto. L’iberico, infatti, ha lasciato le briciole rispettivamente all’israeliano Sela e al portoghese Elias. Già da qualche anno a questa parte gioca stabilmente sul circuito maggiore, in cui è riuscito a togliersi anche parecchie soddisfazioni. In questi primi quattro mesi e mezzo di stagione, tuttavia, non sono arrivati i risultati degli anni passati, motivo per cui momentaneamente si trova ...

