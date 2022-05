Napoli, rinnovo Mertens: più dubbi che certezze. La situazione (Di giovedì 19 maggio 2022) In casa Napoli è ancora in ballo il rinnovo di Mertens. Al momento ci sarebbero più dubbi che certezze da parte del belga Nonostante la visita direttamente a casa Mertens da parte del presidente De Laurentiis, il rinnovo con il Napoli del belga pare tutt’altro che certo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, al momento sarebbero più i dubbi che le certezze da parte dell’attaccante. Non solo per quanto riguarda il milione e mezzo offerto, su cui Mertens potrebbe anche soprassedere, ma i problemi sarebbero soprattutto di natura tecnica. Ciro ha messo nel mirino il terzo Mondiale con il Belgio e avrà quindi bisogno di giocare con continuità per strappare la convocazione per il Qatar. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) In casaè ancora in ballo ildi. Al momento ci sarebbero piùcheda parte del belga Nonostante la visita direttamente a casada parte del presidente De Laurentiis, ilcon ildel belga pare tutt’altro che certo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, al momento sarebbero più iche leda parte dell’attaccante. Non solo per quanto riguarda il milione e mezzo offerto, su cuipotrebbe anche soprassedere, ma i problemi sarebbero soprattutto di natura tecnica. Ciro ha messo nel mirino il terzo Mondiale con il Belgio e avrà quindi bisogno di giocare con continuità per strappare la convocazione per il Qatar. ...

