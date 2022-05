Napoli attento | una top europea ha messo gli occhi su Koulibaly!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 19 maggio 2022) La storia d’amore tra Insigne epotrebbe non essere l’ultima ad avere un epilogo prossimo. Oggi vi abbiamo raccontato della medesima possibilità delineatasi per Mertens, adesso un altro pezzo di quelche in questi anni ha fatto sognare i suoi tifosi potrebbe andare via, Kalidou Koulibaly. KoulibalyBarcellonaRiportando quanto afferma il quotidiano torinese Tuttosport: “Il Barcellona ha scelto, è Kalidou Koulibaly il rinforzo ideale per il reparto difensivo. Secondo quanto riferito da Sport.es, il giocatore delè l’opzione principale del club catalano e anche lo stesso senegalese avrebbe già dato la propria priorità ai blaugrana”. Continuando: “Il Barcellona sa che l’operazione sarà molto complicata, ma la sua situazione contrattuale aiuta e la predisposizione del calciatore alla firma è ...