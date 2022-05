Napoli, ADL: “Sarà rivoluzione, ma occhio alle conferme” (Di giovedì 19 maggio 2022) Napoli, ADL- Come riporta il portale TmW Il Napoli in questa sessione di mercato secondo il patron ADL Sarà in modo rivoluzionario, ma non troppo. La squadra azzurra dopo anni ha bisogno davvero di una messa in sesto dopo anni che gli stessi calciatori tirano la carretta da tempi di Benitez. Il grande ambiente ha bisogno di nuovi stimoli e di nuovi obbiettivi, ma ad oggi con una rivoluzione in atto e con pochissimi nomi che rimarranno sotto il Vesuvio pensare in grande è davvero difficile visto il ciclo nuovo che dovrà davvero iniziare la squadra azzurra. Passi da gigante per la società che ad oggi però deve mettere le basi per il futuro in maniera importante. Definito l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli eserciterà il diritto di riscatto per acquistare il centrocampista dal Fulham. La ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 19 maggio 2022), ADL- Come riporta il portale TmW Ilin questa sessione di mercato secondo il patron ADLin modo rivoluzionario, ma non troppo. La squadra azzurra dopo anni ha bisogno davvero di una messa in sesto dopo anni che gli stessi calciatori tirano la carretta da tempi di Benitez. Il grande ambiente ha bisogno di nuovi stimoli e di nuovi obbiettivi, ma ad oggi con unain atto e con pochissimi nomi che rimarranno sotto il Vesuvio pensare in grande è davvero difficile visto il ciclo nuovo che dovrà davvero iniziare la squadra azzurra. Passi da gigante per la società che ad oggi però deve mettere le basi per il futuro in maniera importante. Definito l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia, ileserciterà il diritto di riscatto per acquistare il centrocampista dal Fulham. La ...

