Musk lascia i dem | Il partito dell' odio Da adesso voterò i repubblicani

Elon Musk non voterà più i Democratici ma passerà ai repubblicani. A dichiararlo è stato lo stesso fondatore di Tesla al termine di un duro attacco su Twitter nei confronti del governo Biden negli Usa. Musk, preannuncia una campagna di discredito e "giochi sporchi" contro di lui. In passato ho votato democratico, perché erano (soprattutto) il partito della gentilezza. Ma sono diventati il partito della divisione e dell'odio, quindi non posso più sostenerli e voterò repubblicano. E ora, guardo alla campagna di giochi sporchi che metteranno in campo contro di me", ha scritto su Twitter. In precedenza il fondatore di Tesla, che ha annunciato l'intenzione di comprare Twitter, aveva scritto che "gli attacchi politici" nei ...

