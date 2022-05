Muore di tumore a 37 anni Marnie Schulenburg, la Alison Stewart della soap Così gira il mondo (Di giovedì 19 maggio 2022) L’attrice statunitense Marnie Schulenburg, volto noto delle soap opera, che ha interpretato Alison Stewart in “Così gira il mondo” e Jo Sullivan nel reboot di “One Life to Live”, è morta a Bloomfield, nel New Jersey, all’età di 37 anni. E’ quanto si legge in una nota di Adnkronos firmata da Paolo Martini. L’annuncio della scomparsa, avvenuta martedì scorso, è stato dato a “The Hollywood Reporter” dalla sua agente Kyle Luker della Industry Entertainment. Schulenberg si è spenta dopo una battaglia contro il cancro al seno metastatico al quarto stadio. Lascia il marito Zack Robidas, attore delle serie tv “Succession” e “Sorry for Your Loss”, e la figlia Coda, di 2 anni. Il ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022) L’attrice statunitense, volto noto delleopera, che ha interpretatoin “il” e Jo Sullivan nel reboot di “One Life to Live”, è morta a Bloomfield, nel New Jersey, all’età di 37. E’ quanto si legge in una nota di Adnkronos firmata da Paolo Martini. L’annuncioscomparsa, avvenuta martedì scorso, è stato dato a “The Hollywood Reporter” dalla sua agente Kyle LukerIndustry Entertainment. Schulenberg si è spenta dopo una battaglia contro il cancro al seno metastatico al quarto stadio. Lascia il marito Zack Robidas, attore delle serie tv “Succession” e “Sorry for Your Loss”, e la figlia Coda, di 2. Il ...

