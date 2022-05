Mps, "David Rossi tenuto per i polsi". Due nuove perizie: omicidio (Di giovedì 19 maggio 2022) Il caso della morte di David Rossi si riapre in maniera clamorosa dopo le due nuove perizie depositate sulla dinamica dei fatti di quel tragico 6 marzo 2013, quando il manager di Mps fu trovato senza vita sotto la finestra del suo ufficio a Siena. I nuovi inediti documenti - si legge sul Giornale - sono stati resi noti dalla trasmissione "Le Iene", in onda ieri sera su Italia 1: una medico-legale e una fisico-balistica che, seppur fatte a distanza da due luminari che non si conoscono, portano alla stessa ricostruzione dei fatti e potrebbero riscrivere il caso. David Rossi sarebbe stato aggredito prima di volare da una finestra perché qualcuno che lo teneva per un polso lo ha fatto cadere. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 19 maggio 2022) Il caso della morte disi riapre in maniera clamorosa dopo le duedepositate sulla dinamica dei fatti di quel tragico 6 marzo 2013, quando il manager di Mps fu trovato senza vita sotto la finestra del suo ufficio a Siena. I nuovi inediti documenti - si legge sul Giornale - sono stati resi noti dalla trasmissione "Le Iene", in onda ieri sera su Italia 1: una medico-legale e una fisico-balistica che, seppur fatte a distanza da due luminari che non si conoscono, portano alla stessa ricostruzione dei fatti e potrebbero riscrivere il caso.sarebbe stato aggredito prima di volare da una finestra perché qualcuno che lo teneva per un polso lo ha fatto cadere. Segui su affaritaliani.it

