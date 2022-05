Motomondiale: Marquez, 'ammirazione per Rossi, non siamo amici ma riconosco suoi meriti' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - Parole al miele e se vogliamo sorprendenti quelle che Marc Marquez ha rilasciato in un'intervista rilasciata a 'LaCaja' nei confronti di Valentino Rossi e Dani Pedrosa: "Nel 2008, il mio primo anno nel Mondiale, avevo uno sponsor comune con Valentino. Mi avevano regalato una replica della sua moto e lui l'ha firmata per me, quello è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita. L'ammirazione per quello che ha fatto Valentino, per quello che ha ottenuto per il motociclismo, non solo per i suoi titoli, ma per il motociclismo, è per me la stessa di sempre. Puoi andare d'accordo o meno, non dobbiamo essere tutti amici, ma ciò non toglie di riconoscere quello che ha fatto Valentino e tutti i suoi meriti”. A Pedrosa invece ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - Parole al miele e se vogliamo sorprendenti quelle che Marcha rilasciato in un'intervista rilasciata a 'LaCaja' nei confronti di Valentinoe Dani Pedrosa: "Nel 2008, il mio primo anno nel Mondiale, avevo uno sponsor comune con Valentino. Mi avevano regalato una replica della sua moto e lui l'ha firmata per me, quello è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita. L'per quello che ha fatto Valentino, per quello che ha ottenuto per il motociclismo, non solo per ititoli, ma per il motociclismo, è per me la stessa di sempre. Puoi andare d'accordo o meno, non dobbiamo essere tutti, ma ciò non toglie di riconoscere quello che ha fatto Valentino e tutti i”. A Pedrosa invece ...

Advertising

Luxgraph : MotoGp, Marquez: 'In camera mia avevo il poster di Rossi' - corsedimoto : MARC MARQUEZ ritorna a parlare di Valentino Rossi in un'intervista andata in onda su DAZN. Ecco cos'ha detto… - corsedimoto : ALEIX ESPARGARO ad un passo dal primato in MotoGP. Con il senno di poi riflette sulle sue critiche a Marc Marquez.… - motosprint : #MotoGP #Marquez: 'Sono il miglior pilota #Honda, ma non è questo il mio obiettivo' ?? - Luxgraph : MotoGp, Marquez: 'Volevo la pioggia. Consapevoli dei nostri limiti' -