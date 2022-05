MotoGP, Marc Marquez su Rossi: “Grande ammirazione per Valentino, riconosco suoi meriti” (Di giovedì 19 maggio 2022) Marc Marquez spende parole al miele per Valentino Rossi, nel corso di un’intervista rilasciata a “LaCaja”. Il pilota spagnolo della Honda ha raccontato un retroscena dei suoi primi anni nel mondo della MotoGP riguardo il rapporto con il “Dottore” di Tavullia, con i due che nel corso degli anni sono stati oggetto di rivalità, litigi e discussioni. “Non bisogna essere per forza tutti amici, si può andare d’accordo o meno ma non posso non riconoscere i meriti di Valentino. Nel 2008 ero al primo anno del Mondiale e avevamo uno sponsor in comune – ricorda Marquez – così mi hanno regalato una copia della sua moto e lui me l’ha firmata, è ancora oggi uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Valentino ha ottenuto ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022)spende parole al miele per, nel corso di un’intervista rilasciata a “LaCaja”. Il pilota spagnolo della Honda ha raccontato un retroscena deiprimi anni nel mondo dellariguardo il rapporto con il “Dottore” di Tavullia, con i due che nel corso degli anni sono stati oggetto di rivalità, litigi e discussioni. “Non bisogna essere per forza tutti amici, si può andare d’accordo o meno ma non posso non riconoscere idi. Nel 2008 ero al primo anno del Mondiale e avevamo uno sponsor in comune – ricorda– così mi hanno regalato una copia della sua moto e lui me l’ha firmata, è ancora oggi uno dei momenti più emozionanti della mia vita.ha ottenuto ...

