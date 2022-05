Mosca diffonde immagini | soldati dell’Azovstal che si sono arresi

Advertising

La Giornata 17.00, da Kiev politica contraria a suoi interessi nazionali La politica delle ... 16.36 Russiavideo con militari ucraini feriti in ospedale Il ministero della Difesa russo ...Il ministero della Difesa russo ha diffuso immagini, presumibilmente girate il 17 maggio, che mostrano i soldati ucraini che si sono arresi e sono usciti dall'impianto siderurgico Azovstal di Mariupol,...Il rischio di default della Russia è passato dal 77% al 90%. Gli USA chiedono il pagamento dei debiti in dollari entro il 25 maggio, Mosca risponde con la possibilità di pagare in rubli. Il capo filo- ...A Kiev il primo processo per crimini di guerra; Vadim Shishimarin, soldato russo 21enne, ha ammesso di aver ucciso un civile disarmato nella regione di Sumy. Secondo l'ultimo bilancio dell' UNHCHR son ...