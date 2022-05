Advertising

Agenzia_Ansa : Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoig… - Borderline_24 : Capi degli eserciti di Usa e #Russia a colloquio: 'Mosca pronta a colloqui con Kiev' - Virus1979C : Il capo di stato maggiore delle Forze armate russe, Valery Gerasimov, ha avuto un colloquio telefonico con il capo… - ClaraMutsc : ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, rilanciato dall'agenzia Ria Novosti, i due generali hanno discusso… - roberiez : ++ Mosca, colloquio tra i capi degli eserciti di Usa e Russia ++ -

Il ministero della Difesa russo afferma che il capo di Stato maggiore delle forze armate russe, Valery Gerasimov, e il capo dello Stato maggiore congiunto Usa, Mark Milley, hanno discusso oggi in una ...È iniziato intanto a Kiev il primo processo per crimini di guerra dall'invasione dell'Ucraina da parte di. I pm hanno chiesto l'ergastolo per il soldato russo accusato di avere ammazzato un ...Mosca ha annunciato trionfalmente di aver messo a disposizione ... La Russia è pronta a riprendere i colloqui con L'Ucraina quando Kiev si dichiarerà pronta a farlo. Lo ha detto il vice ministro degli ...Il ministero della Difesa russo afferma che il capo di Stato maggiore delle forze armate russe, Valery Gerasimov, e il capo dello Stato maggiore congiunto Usa, Mark Milley, hanno discusso oggi in una ...