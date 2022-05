Morte di David Rossi | la famiglia | Rilevate nuove lesioni | ipotesi omicidio

Advertising

AlbertoBagnai : @StefanoMorand13 Se ci sarà una maggioranza di destra, la Commissione d’inchiesta sul Covid ci sarà e sarà come que… - iISud24 : Morte David Rossi, la famiglia: «Rilevate ferite. Richiesta di riapertura delle indagini» #19maggio #cronaca… - CamillaGalante : RT @tempoweb: Caso David Rossi, le nuove perizie sul manager Mps: 'Tenuto per i polsi e lasciato cadere' #davidrossi #mps #perizie #siena #… - Ado06408275 : RT @tempoweb: Caso David Rossi, le nuove perizie sul manager Mps: 'Tenuto per i polsi e lasciato cadere' #davidrossi #mps #perizie #siena #… - M_Montigiani : @CamillaGalante @_DAGOSPIA_ ...è stato detto: -

di provare a misurarmi il pugno e io in quel momento ho avuto l'immagine proprio di un cazzotto cheha ricevuto , e che lo ha reso anche in stato di semicoscienza quando, si immagina, possa ...Le Iene tornano sulladiRossi . Il programma di Italia 1 smonta quanto sostenuto per ben nove anni dalla Procura di Siena: il capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena non si è suicidato. ...“David Rossi è stato ucciso, non è suicidio”: lo rivelano due nuove perizie di parte. “Il manager di Monte dei Paschi di Siena è stato picchiato, tenuto per i polsi e lasciato cadere” David Rossi non ...Nuova perizia medico-legale su lesioni sul corpo di David Rossi “Una nuova perizia medico-legale su lesioni sul corpo di David mai rilevate o descritte fino ad ora e una perizia fisico-balistica cioè ...