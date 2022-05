Monopoli | avvistato un branco di delfini al largo della costa pugliese | le immagini girate dalla Guardia Costiera – Video

(Di giovedì 19 maggio 2022) Ladi Pescara, impegnata in un’attività di vigilanza ambientale, si è imbattuta durante un sorvolo sul marein un nutritodia stenella striata che si stava spostando. Leregistratecamera sono del 12 maggio e i mammiferi si trovavano a circa 50 km delle coste di, nel Barese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

SN_Guardiacoste : RT @guardiacostiera: Guardate che incontro spettacolare abbiamo avuto a largo della #Puglia! ?? Nei giorni scorsi l’aereo Manta della #Guar… - GraziaAmelia : RT @guardiacostiera: Guardate che incontro spettacolare abbiamo avuto a largo della #Puglia! ?? Nei giorni scorsi l’aereo Manta della #Guar… - donvaccarelli : RT @guardiacostiera: Guardate che incontro spettacolare abbiamo avuto a largo della #Puglia! ?? Nei giorni scorsi l’aereo Manta della #Guar… - graziarongo : RT @guardiacostiera: Guardate che incontro spettacolare abbiamo avuto a largo della #Puglia! ?? Nei giorni scorsi l’aereo Manta della #Guar… - f_caretto : RT @guardiacostiera: Guardate che incontro spettacolare abbiamo avuto a largo della #Puglia! ?? Nei giorni scorsi l’aereo Manta della #Guar… -

Barinedita

... impegnato in un'attività di vigilanza ambientale, haun branco di delfini (stenella striata) a circa 30 miglia da... impegnato in un'attività di vigilanza ambientale, haun branco di delfini (stenella striata) a circa 30 miglia daNei giorni scorsi l’aereo Manta della Guardia Costiera di Pescara, impegnato in un’attività di vigilanza ambientale, ha avvistato un branco di delfini (stenella striata) a circa 30 miglia da Monopoli.