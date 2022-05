Mondiali Qatar, tre donne fra i 36 arbitri (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Comitato Arbitrale della Fifa ha annunciato oggi le liste degli arbitri selezionati per la Coppa del Mondo Qatar 2022. Per la prima volta ci saranno anche tre donne fra gli arbitri. Sono la francese Stephanie Frappart, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita, oltre a tre assistenti di linea, la brasiliana Neuza Back, la messicana Karen Diaz Medina e la statunitense Kathryn Nesbitt. “Come sempre, abbiamo messo al primo posto la qualità e gli ufficiali di gara selezionati rappresentano il livello più alto dell’arbitraggio a livello mondiale – sottolinea il presidente della Commissione arbitrale Fifa, Pierluigi Collina – Il Mondiale del 2018 è stato un grande successo anche grazie all’elevato standard degli arbitraggi e faremo il massimo per fare ancora meglio in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Comitato Arbitrale della Fifa ha annunciato oggi le liste degliselezionati per la Coppa del Mondo2022. Per la prima volta ci saranno anche trefra gli. Sono la francese Stephanie Frappart, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita, oltre a tre assistenti di linea, la brasiliana Neuza Back, la messicana Karen Diaz Medina e la statunitense Kathryn Nesbitt. “Come sempre, abbiamo messo al primo posto la qualità e gli ufficiali di gara selezionati rappresentano il livello più alto dell’arbitraggio a livello mondiale – sottolinea il presidente della Commissione arbitrale Fifa, Pierluigi Collina – Il Mondiale del 2018 è stato un grande successo anche grazie all’elevato standard degli arbitraggi e faremo il massimo per fare ancora meglio in ...

