Mondiali Qatar 2022, associazioni umanitarie contro Fifa: chiesto risarcimento da 420 milioni per violazione diritti lavoratori (Di giovedì 19 maggio 2022) Le associazioni umanitarie non mollano la presa e anzi rilanciano, chiedendo un sostanzioso risarcimento alla Fifa dopo le ripetute e documentate violazioni dei diritti dei lavoratori immigrati impiegati nella costruzione degli impianti per i prossimi Mondiali di calcio in Qatar 2022. Diverse organizzazioni, tra cui Amnesty International e Human Rights Watch, ma anche l’organizzazione di tifosi Football Supporters Europe, hanno scritto una lettera direttamente al presidente Gianni Infantino, chiedendo danni per 440 milioni di dollari (circa 420 milioni di euro). Una cifra definita “minima”, con il totale “per salari non pagati, commissioni di agenzia estorsive e risarcimenti per lesioni e decessi ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Lenon mollano la presa e anzi rilanciano, chiedendo un sostanziosoalladopo le ripetute e documentate violazioni deideiimmigrati impiegati nella costruzione degli impianti per i prossimidi calcio in. Diverse organizzazioni, tra cui Amnesty International e Human Rights Watch, ma anche l’organizzazione di tifosi Football Supporters Europe, hanno scritto una lettera direttamente al presidente Gianni Infantino, chiedendo danni per 440di dollari (circa 420di euro). Una cifra definita “minima”, con il totale “per salari non pagati, commissioni di agenzia estorsive e risarcimenti per lesioni e decessi ...

