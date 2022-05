Mondiali, Amnesty minaccia la FIFA: “Dovete pagare 420 milioni di euro!” (Di giovedì 19 maggio 2022) Amnesty International ha invitato in maniera dura la FIFA a pagare un risarcimento di circa 420 milioni di euro, pari al premio in denaro dei Mondiali, ai lavoratori migranti maltrattati in Qatar per la preparazione dell’evento. L’appello, sostenuto anche da altre organizzazioni per i diritti umani, sostiene l’accusa secondo la quale la FIFA è stata lenta nell’intervenire a tutela dei lavoratori migranti che si sono presentati nello Stato del Golfo per costruire le infrastrutture destinate ai Mondiali, con i lavori che sono partiti lo scorso novembre. Mondiali FIFA abusi L’organizzazione cita in particolare i salari non retributi, l‘esazione di tasse di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022)International ha invitato in maniera dura laun risarcimento di circa 420di euro, pari al premio in denaro dei, ai lavoratori migranti maltrattati in Qatar per la preparazione dell’evento. L’appello, sostenuto anche da altre organizzazioni per i diritti umani, sostiene l’accusa secondo la quale laè stata lenta nell’intervenire a tutela dei lavoratori migranti che si sono presentati nello Stato del Golfo per costruire le infrastrutture destinate ai, con i lavori che sono partiti lo scorso novembre.abusi L’organizzazione cita in particolare i salari non retributi, l‘esazione di tasse di ...

Advertising

SkySport : Mondiali, Amnesty a Fifa: 'Paghi 420 milioni di euro per migranti maltrattati in Qatar' #SkySport #Qatar2022… - ciromagliulo26 : RT @SkySport: Mondiali, Amnesty a Fifa: 'Paghi 420 milioni di euro per migranti maltrattati in Qatar' #SkySport #Qatar2022 #Amnesty #Fifa h… - markom90 : RT @SkySport: Mondiali, Amnesty a Fifa: 'Paghi 420 milioni di euro per migranti maltrattati in Qatar' #SkySport #Qatar2022 #Amnesty #Fifa h… - YakubuFameye : RT @SkySport: Mondiali, Amnesty a Fifa: 'Paghi 420 milioni di euro per migranti maltrattati in Qatar' #SkySport #Qatar2022 #Amnesty #Fifa h… - TonyMwawasi : RT @SkySport: Mondiali, Amnesty a Fifa: 'Paghi 420 milioni di euro per migranti maltrattati in Qatar' #SkySport #Qatar2022 #Amnesty #Fifa h… -