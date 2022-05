Mondiali 2022, tre arbitri e tre assistenti donne in Qatar (Di giovedì 19 maggio 2022) Sarà un Mondiale per certi aspetti rivoluzionario, quello che si terrà il prossimo inverno in Qatar. Per la prima volta nella storia della competizione, ci saranno infatti anche tre donne arbitro a dirigere i match del torneo. Non solo... Leggi su europa.today (Di giovedì 19 maggio 2022) Sarà un Mondiale per certi aspetti rivoluzionario, quello che si terrà il prossimo inverno in. Per la prima volta nella storia della competizione, ci saranno infatti anche trearbitro a dirigere i match del torneo. Non solo...

