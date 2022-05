Mondiali 2022, per la prima volta tre arbitri e tre guardalinee donna. Ecco chi sono FOTO (Di giovedì 19 maggio 2022) Per la prima storica volta in un campionato del mondo maschile, ci saranno tre arbitri e tre assistenti donne nella squadra selezionata dal presidente del comitato arbitri FIFA, Pierluigi Collina , in... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 19 maggio 2022) Per lastoricain un campionato del mondo maschile, ci saranno tree tre assistenti donne nella squadra selezionata dal presidente del comitatoFIFA, Pierluigi Collina , in...

Advertising

repubblica : Tre donne arbitro e tre guardalinee ai Mondiali del Qatar: è la prima volta - SkySport : Mondiali, Amnesty a Fifa: 'Paghi 420 milioni di euro per migranti maltrattati in Qatar' #SkySport #Qatar2022… - Agenzia_Ansa : Tre donne arbitro e tre guardalinee ai Mondiali, è la prima volta #ANSA - kospeti : RT @repubblica: Tre donne arbitro e tre guardalinee ai Mondiali del Qatar: è la prima volta - Gazzetta_it : Qatar, per la prima volta tre arbitri donna a un Mondiale: 'Scelte per merito' -