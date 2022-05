Miss Italia America, tante star e tante novità al party di presentazione a Milano (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ stata ufficialmente presentata la nuova edizione di Miss Italia America, che ufficialmente ripartirà da Miami Beach e si snoderà in 50 tappe su tutto il territorio a Stelle e Strisce. La finale è prevista a gennaio 2023. Nell’elegante cornice della terrazza dell’Hotel Viu Milan, uno dei più bei 5 stelle del capoluogo lombardo, tante star hanno affollato uno degli eventi più glamour che ha segnato l’inizio della bella stagione della città Meneghina. Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, e il dj Roberto Onofri, direttore artistico e organizzativo di Miss Italia America, hanno accolto gli ospiti in un clima di festa e ritrovata serenità dopo i mesi più difficili della pandemia. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ stata ufficialmente presentata la nuova edizione di, che ufficialmente ripartirà da Miami Beach e si snoderà in 50 tappe su tutto il territorio a Stelle e Strisce. La finale è prevista a gennaio 2023. Nell’elegante cornice della terrazza dell’Hotel Viu Milan, uno dei più bei 5 stelle del capoluogo lombardo,hanno affollato uno degli eventi più glamour che ha segnato l’inizio della bella stagione della città Meneghina. Patrizia Mirigliani, patron di, e il dj Roberto Onofri, direttore artistico e organizzativo di, hanno accolto gli ospiti in un clima di festa e ritrovata serenità dopo i mesi più difficili della pandemia. ...

