Miss Italia America: presentazione all'Hotel Viu Milan (Di giovedì 19 maggio 2022) La nuova edizione di Miss Italia America è stata ufficialmente presentata e ripartirà da Miami Beach. Il noto programma, che si articolerà in ben 50 tappe su tutto il territorio, finirà il 23 gennaio. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli. Nell' Hotel Viu Milan, uno degli hotel più famosi del capoluogo lombardo, si è svolta una presentazione meravigliosa che ha stupito tutti gli ospiti. Gli organizzatori Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, e il dj Roberto Onofri, direttore artistico di Miss Italia America, hanno organizzato una festa davvero glamour, all'insegna della moda e del buon gusto. Chi sarà la madrina del gala? Elisabetta Gregoraci sarà madrina del gala. La nota presentatrice sarà ...

