“Ministro venga a conoscerci” la lettera da Casal di Principe a Roberto Speranza (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento Unitario In Difesa del Patrimonio Bufalino, all’indomani della risposta che il Ministro Roberto Speranza ha reso durante il Question Time di ieri rispondendo all’interrogazione dell’On.le Sarro, rende noto che è stata inviata una richiesta formale ai Ministri Roberto Speranza e Stefano Patuanelli con cui torna a chiedere un incontro “per dare conto ai Ministri ed al Governo la più corretta e trasparente informazione sulle ragioni della vertenza degli allevatori casertani; informazione che si rende sempre più necessario viste le dichiarazioni del Ministro in aula che dimostrano, evidentemente, come il governo fondi i propri atti su informazioni incomplete e non conformi alla realtà”. Il Coordinamento ricorda, anche, che è in corso la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento Unitario In Difesa del Patrimonio Bufalino, all’indomani della risposta che ilha reso durante il Question Time di ieri rispondendo all’interrogazione dell’On.le Sarro, rende noto che è stata inviata una richiesta formale ai Ministrie Stefano Patuanelli con cui torna a chiedere un incontro “per dare conto ai Ministri ed al Governo la più corretta e trasparente informazione sulle ragioni della vertenza degli allevatori casertani; informazione che si rende sempre più necessario viste le dichiarazioni delin aula che dimostrano, evidentemente, come il governo fondi i propri atti su informazioni incomplete e non conformi alla realtà”. Il Coordinamento ricorda, anche, che è in corso la ...

