Milan, Sandro Tonali nominato giocatore del mese di maggio della Serie A (Di giovedì 19 maggio 2022) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è stato nominato come miglior giocatore del mese di maggio del campionato di Serie A Leggi su pianetamilan (Di giovedì 19 maggio 2022), centrocampista del, è statocome migliordeldidel campionato di

Advertising

AntoVitiello : Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore del #Milan Sandro #Tonali Il pre… - GianniVaretto : RT @AntoVitiello: Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore del #Milan Sandro #Tonali Il premio sa… - PianetaMilan : .@acmilan , Sandro #Tonali nominato giocatore del mese di maggio della #SerieA #ACMilan #Milan #SempreMilan - Giacomobacci2 : RT @AntoVitiello: Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore del #Milan Sandro #Tonali Il premio sa… - infoitsport : Milan, Sandro Tonali è il calciatore del mese della Serie A -