Milan | Leao boom | ora vale almeno 100 milioni Il PSG è avvisato

(Di giovedì 19 maggio 2022) Questa è stata la stagione dell’esplosione di. Ora è il pezzo pregiato delche lo valuta100Alora tutto sembra girare intorno a Rafael. Arrivato nel 2019 per 24, oggi secondo La Gazzetta dello Sport ne100, soprattutto se i rossoneri dovessero andare a dama con lo scudetto. Rafa è il leader tecnico delcoi suoi 11 gol e 6 assist. Il suo valore continua a lievitare ma il Diavolo intende resistere agli assalti del PSG. Il portoghese rappresenta esattamente il frutto del modo di lavorare di Elliott, anche se non va venduto per forza. Ilsta lavorando al rinnovo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS ...

